Rīgas Pieminekļu padome neatbalsta Krievijas impērijas karavadoņa de Tolli pieminekļa aizvākšanu

Jautājums par šī pieminekļa aizvākšanu Pieminekļu padomē bija nonācis atkārtoti. Šo objektu Esplanādes malā pirmo reizi atklāja 1913.gadā un 2002.gadā uzstādīja atjaunotas kopijas veidā. 2002.gadā tā laika Pieminekļu padome atbalstīja atjaunotā tēla uzstādīšanu vēsturiskajā vietā un to atklāja tā brīža Pieminekļu padomes vadītājs Ojārs Spārītis. Pieminekļu padome skatīja jautājumu jau 3.martā un toreiz tēlu lēma atstāt.

Šoreiz padomē tomēr izskanēja viedoklis, ka jautājumu nez vai var uzskatīt par izlemtu un par to vēl nāksies runāt ne reizi vien, jo jārēķinās, ka iesniegumi ar aicinājumiem to aizvākt droši vien turpinās pienākt, attiecīgi varot gadīties, ka perspektīvā de Tolli tiešām nāksies pārvietot uz citu vietu, prom no tagadējās. Kultūrvēsturiska vērtība oficiāli skaitās tikai oriģinālais pieminekļa postaments, bet ne figūras kopija.