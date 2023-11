Internetā izplatīta viltota Lietuvas un palestīniešu ārlietu ministru saruna

Internetā tiek izplatīts ar mākslīgā intelekta palīdzību viltots audioieraksts, kurā Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis it kā telefoniski sarunājas ar palestīniešu pašpārvaldes ārlietu ministru, turklāt Landsberģis it kā apgalvo, ka gatavojoties kandidēt maijā gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, lai gan patiesībā ir paziņojis, ka to nedarīs.