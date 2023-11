Kā jaunākās paaudzes raugās uz mobilitāti un personīgo auto?

Tāpat jāuzsver, ka 55% aptaujāto ir atvērti dalīties ar savu privāto transportlīdzekli, un šī tendence ir viens no pamata apsvērumiem, kāpēc aizvadītajos gados arī auto dīleri ir pilnveidojuši savu pakalpojumu klāstu, piedāvājot auto abonēšanu kā reālu ikdienas mobilitātes iespēju. Arī "Moller Auto" šogad startēja šajā jomā, attīstot auto abonēšanas pakalpojumu "Moller Go", kas ir savā ziņā atbilde jaunu cilvēku vēlmei izmantot privāto auto bez ilgtermiņa saistībām.

Saistības ir vēl viens aspekts, ko jauni cilvēki, pēc manām domām, saredz atšķirīgi – kāds aizvien izvēlas jauna auto iegādi un līzingu, bet cits tomēr lemj par labu auto abonēšanai, kas piedāvā paredzamas, kontrolētas izmaksas. Proti, izvēloties "Moller Go" auto abonēšanas pakalpojumu, tādi faktori kā automašīnas remonts un apkope, riepu maiņa un to uzglabāšana ir iekļauti abonēšanas maksā. Arī kopumā auto abonēšana ir pakalpojums, kuru var izvēlēties uz noteiktu, sev piemērotu laiku, jebkurā brīdī no tā atsakoties, nedomājot par to, kas tālāk notiks ar automobili. Un tā ir izvēlēs brīvība, ko vairāk meklē jaunāko paaudžu pārstāvji.