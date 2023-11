Mākslīgais intelekts – palīgs uzņēmumiem ievērot ilgtspējas principus

Nav noslēpums, ka mūsdienās ieguvēji ir tie uzņēmumi, kas atzīst ilgtspējīgas un ētiskas darbības vērtības un domā par to, kā savā uzņēmējdarbībā pēc iespējas efektīvāk integrēt vides, sociālās atbildības un pārvaldības jeb ESG (environmental, social and governance) principus. ESG rādītāju nozīme uzņēmējdarbībā pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaugusi, jo to ievērošanu pieprasa klienti un darbinieki, bet jo īpaši – investori. Liela daļa investoru izvēlas atbildīgus, ESG principus iekļaujošus ieguldījumus, jo tādējādi tiek labāk pārvaldīti riski un gūta ilgtermiņa atdeve no investīcijām.