Kariņš noraida kritiku par speciālo avioreisu tēriņiem

"Nepiekrītu, es uzskatu, ka premjerministram ir jābūt pie sarunu galda tur, kur tās notiek. Reisi ir tikai līdzeklis, lai nokļūtu no Rīgas līdz citam punktam," uz jautājumu, vai piekrīt izteiktajai kritikai par tēriņiem, intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" teica Kariņš.

Kā ziņots, Kariņa Ministru prezidenta laika delegācijām paredzētie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim no valsts budžeta izmaksāja 613 830 eiro , liecina Valsts kancelejas (VK) apkopotā informācija.

Interesi par Kariņa laikā veiktajiem speciālajiem reisiem izrādījuši "Apvienotā saraksta" (AS) politiķi, pieprasot sniegt viņiem šādu informāciju. AS gribēja zināt par Kariņa vēl premjera pilnvaru laikā izmantotajiem privāto lidsabiedrību pakalpojumiem. Informāciju par to atbilstoši Siliņas rezolūcijai sagatavojis VK direktors Citskovskis.