"Bolt" Latvijā saviem klientiem sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu "Bolt Plus"

"Bolt" klientiem, kas visbiežāk izmanto kopbraukšanas pakalpojumus, "Bolt Plus" palīdzēs ietaupīt savu laiku pīķa stundās, kad pieprasījums pēc kopbraukšanas autovadītājiem ir ļoti augsts, – proti, "Bolt Plus" dalībnieki tiks uzskatīti par prioritāriem pasažieriem un izsaukumu partneršoferis varēs īstenot ātrāk. Šī pakalpojuma dalībniekiem tiek arī nodrošināta cenu aizsardzība, nepārsniedzot maksimālo uzcenojuma līmeni augsta braucienu pieprasījuma laikā. "Bolt Plus" dalībnieki pēc katra brauciena tiks informēti arī par līdzekļu ietaupījumu, ko nodrošinās cenu aizsardzības funkcija.