Prezidenta priekšlikums par valsts noslēpuma pielaidi mēriem: Kāds ir pašvaldību viedoklis?

Savukārt Valmieras domes priekšsēdētājs un šobrīd arī LLPA prezidents Jānis Baiks ("Valmierai un Vidzemei") īsziņā raidījumam pauda, ka šobrīd atturēsies no komentāriem. Arī Ventspils mērs Jānis Vītoliņš, nejauši sastapts Rīgā, kameras priekšā interviju sniegt negribēja, tomēr rakstiski informēja raidījumu, ka pēc diskusijas, kas notika pēc Rinkēviča iniciatīvas publiskošanas, LLPA nosūtīja prezidentam vēstuli ar precizējošiem jautājumiem par tās mērķiem un priekšlikumu satikties, lai to izrunātu.

Vienkārši, kā tas bija ar vairākiem ministriem – izsist spēcīgus vadītājus no konkurences. Un tas ir galvenais mērķis. Un prezidents par to arī zina, un es domāju, ka viņš, kā teikt, ir arī viens no komandas biedriem, kas šo normu bīda uz priekšu," secina politiķis. Vaicāts, vai iniciatīva varētu būt tapusi arī viņa dēļ, Bartaševičs aicina aptaujāt citus pašvaldību vadītājus – viņi atbildēšot to pašu.