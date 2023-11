Skandalozajā Zemkopības ministrijas datorsistēmu iepirkumā korupcijas riskus tomēr neatrod

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs skaidroja: “Ja ir tādi lieli IT projekti, kas ir šie Eiropas fondu projekti, kur citiem varbūt iet sliktāk nekā mums, viņi vispār tos pat neapgūst, mēs vismaz apgūstam, tad jārēķinās arī ar cilvēku kapacitāti. Par to mēs arī dzirdējām, ka šajās IT kompānijās vienkārši nav cilvēku kapacitāte pretī, bet tur pretī IT kompānijas saka - arī no jūsu puses nav, kad nodod kādus darba nodevumus un iestāžu pusē nav cilvēku, kas to spēj notestēt vai pārbaudīt. Tad mēs esam visi vienā laivā.”