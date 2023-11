Noteicošais kritērijs skolu tīkla veidošanā Latvijā būs skolēnu skaits

Vērtējot vidējo skolēnu skaitu konkrētā klašu grupā par pēdējiem trim mācību gadiem, 1.-6.klašu grupā pieļaujama 25% izglītojamo skaita svārstība no noteiktā minimālā izglītojamo skaita klašu grupā, bet 7.-9. un 10.-12.klašu posmos - 10% izglītojamo skaita svārstība no noteiktā minimālā izglītojamo skaita klašu grupā. Lēmums par izglītības iestādes saglabāšanu esošajā pakāpē vai tās reorganizāciju dibinātājam gan jāpieņem, izvērtējot demogrāfisko un iedzīvotāju migrācijas situāciju administratīvajā teritorijā.

Plānojot ilgtspējīgu izglītības ekosistēmu, pašvaldībām būs jālemj par izglītības iestāžu tīkla modeli, piemēram, sākumskola (1.-6.klase) un pamatskola un vidusskola (7.-12.klase), pamatskola (1.-9.klase) un vidusskola (10.-12.klase) vai izglītības iestāžu "klasteris", kad vienā izglītības iestādē ir vairākas programmas īstenošanas vietas. Arī lēmumu par izglītības iestāžu reorganizāciju pieņems izglītības iestādes dibinātājs. Pašvaldībām būs jādomā, vai izglītības iestādei samazināt pakāpi, vai to slēgt vai apvienot ar citu izglītības iestādi. Vadlīnijas par izglītības iestāžu reorganizācijas modeļiem, to priekšrocībām un trūkumiem pašvaldībām varētu būt pieejamas no decembra vidus.