Latvijas pārstāvis Portugālē cīnās par "Porsche Junior" titulu

Johannesu Kapfingeru nominēja "Porsche Schweiz AG". Autosportā būdams jaunpienācējs, 20 gadus vecais vācietis uzvarēja "Porsche Sprint Challenge Switzerland" sacīkstes "GT3 Cup" izcīņā. Savukārt Alesandro Gireti tika nosūtīts no "Carrera Cup France", kur viņš finišēja otrajā vietā. Turklāt 21 gadu vecais jaunietis tika kronēts par labāko debitantu "Porsche Mobil 1 Supercup".

No "Porsche Junior" līdz pasaules čempioniem, Lemānas sacīkšu uzvarētājiem un DTM čempioniem

"Porsche" junioru programma aizsākās 1997. gada sezonā. Kopš tā laika veiksmīgā atbalsta programma ir veicinājusi 29 autosportistu karjeru. Pašreizējie "Porsche" zīmola vēstnieki Timo Bernhards ("Porsche" juniors no 2000. līdz 2001. gadam), Marks Lībs (no 2000. līdz 2002. gadam) un Ērls Bambers (2014. gadā) ir spilgti šīs programmas panākumu piemēri – visi trīs ir vismaz vienu reizi uzvarējuši leģendārajās 24 stundu Lemānas sacīkstēs, braucot ar "Porsche 919 Hybrid", kā arī izcīnījuši titulus FIA Pasaules izturības čempionātā.

Šogad austrietis Tomass Preinings, juniors no 2017. līdz 2018. gadam, tika kronēts par pirmo DTM čempionu "Porsche" vēsturē ar jauno "911 GT3 R". Laurins Heinrihs no Vācijas savā 2022. gada junioru sezonā uzvarēja "Carrera Cup Deutschland" un arī iekļuva DTM. Viņa pēctecis Bastians Būss no Dānijas ir pašreizējais "Porsche Mobil 1 Supercup" čempions.