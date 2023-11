NOSKATIES ⟩ Baltijas valstu politiķiem tikt pie NATO ģenerālsekretāra amata var traucēt Rietumos valdošie aizspriedumi

Cīņa par amatu notiek arī Baltijā. Pirmā savu interesi izrādīja Igaunijas pašreizējā premjerministre Kaja Kallasa. Viņa izskatās pēc ideāla kandidāta. Pirmkārt, viņa nāk no valsts, kas viena no pirmajām drošībai tērēja 2% IKP. Turklāt Igaunija ir apņēmusies līdz 2027. gadam palielināt aizsardzības tēriņus līdz 3% no kopprodukta. Otrkārt, viņa ir sieviete. Oficiāli dzimums nav kritērijs, taču pērn Madrides samitā pieņemtā stratēģija ietver arī dzimuma līdztiesības jautājumus.

Kallasas potenciālu gan sašūpojis nesenais skandāls Igaunijā, kurā viņas vīrs tiek vainots par darījumu veikšanu ar Krieviju. Pati Kallasa to nosaukusi par raganu medībām un neatkāpās no amata pat pēc tam, kad uz to netieši aicināja prezidents Alars Kariss. Ekspertu vērtējumā skandāls nodarījis lielāku kaitējumu Kallasas karjerai vietējā, nekā starptautiskā līmenī.

Pagājušās nedēļas nogalē par savu iespējamu kandidatūru paziņoja arī bijušais Latvijas premjerministrs un tagadējais ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Ministru prezidente Evika Siliņa, kā arī bijušais partijas biedrs Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs trešdien notikušajā preses konferencē norādīja, ka kandidatūru varētu atbalstīt.

Kuram no kandidātiem – Kallasai vai Kariņam – varētu būt lielākas izredzes, eksperti ir izvairīgi vērtēt, jo abiem ir savi plusi un mīnusi. Tomēr vairums norāda, ka lielākā problēma ir tieši valstiskā piederība.

Eiropas politikas analīzes centra vecākais eksperts Edvards Lūkass uzsver, ka Rietumos joprojām Baltijas valstis uzlūko ar šaubām. No vienas puses fiziskais tuvums Krievijai varētu būt kā priekšrocība, jo tas liecina par padziļinātu izpratni par tās politiku. Vienlaikus tas ir traucēklis, jo pastāv uzskats, ka politiķim no jebkuras Baltijas valsts varētu būt personīgs aizvainojums pret Krieviju, kas vēl vairāk sarežģītu NATO attiecības ar to.