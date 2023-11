Jaunzēlandē par premjerministru kļūst konservatīvo līderis Kristofers Laksons

Viņa Nacionālā partija uzvarēja 14.oktobrī notikušajās Jaunzēlandes parlamenta vēlēšanās, iegūstot 48 no 123 deputātu vietām, taču tai bija nepieciešams liberāli konservatīvās partijas ACT un populistiskās "NZ First" atbalsts, lai izveidotu valdību.

ACT līderis Deivids Seimūrs un "NZ First" vadītājs Vinstons Pīterss abi kandidēja uz premjerministra vietnieka amatu, un koalīcijas vienošanās paredz, ka viņi to ieņems rotācijas kārtībā. Pēc Laksona no 2025.gada maija 18 mēnešus šo amatu ieņems 78 gadus vecais Pīterss, kuru pēc tam uz 18 mēnešiem nomainīs Seimūrs.