Signe Bāliņa: “Mākslīgais intelekts revolucionizē uzņēmējdarbību”

Šodienas strauji mainīgajā uzņēmējdarbības vidē mākslīgais intelekts (MI) vairs nav tikai nākotnes koncepts, bet gan rīks, kas ievieš būtiskas pārmaiņas visdažādākajās biznesa nozarēs. Tā integrācija uzņēmējdarbības praksē nav tikai viena no tendencēm, kā to varētu apgalvot kāds skeptiķis. Tieši pretēji – jau patlaban tā ir fundamentāla pārmaiņu procesa sastāvdaļa, kas pārdefinē ne tikai lielo, bet arī vidējo un mazo uzņēmumu darbību, to konkurētspēju un tādējādi – arī panākumus.