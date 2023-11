10 padomi, kā mākslīgo intelektu padarīt par savu viedo sabiedroto

Sāc ar mazumiņu

Kad esi izvēlējies sev interesējošo MI rīku, iesakām sākt tā lietošanu ar vienkāršu uzdevumu izpildi. Piemēram, ievadi kopu ar dokumentiem (sāc ar tādiem, kuros nav iekļauti sensitīvi dati) un palūdz tos sakārtot pēc konkrēta kritērija, pārbaudot, cik kvalitatīvi MI to var izdarīt. Tā var palēnām saprast, uz ko MI ir spējīgs un kā var tev palīdzēt. Šāda prakse ļaus arī tev pašam iemācīties labāk definēt uzdevumus (līdzīgi kā instruējot darbiniekus vai kolēģus) sekmīgāku rezultātu ieguvei.

Izproti MI limitus

MI vēl attīstās, un rezultāts ir atkarīgs no tā, ar kādiem datiem šis instruments strādā, kas to lieto un kādas ir lietotāja zināšanas. Šobrīd ir vērts mācīties par MI un pašam praktizēt tā lietošanu, lai tas kļūtu par noderīgu ikdienas sabiedroto. MI nav nedz kalps, nedz spiegs, nedz arī Google meklētājs – lai raitāk veiktos MI rīku izmantošana, lieti noderēs pragmatisks skatījums uz MI kā instrumentu, kura izpildījuma kvalitāte atkarīga no tavas lietotprasmes.