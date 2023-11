Vladimira mamma, Justīnes vecmāmiņa, dzīvo nomaļus no pagasta centra - kalnā, no kura paveras elpu aizraujošs skats uz Latgales plašumiem. Tieši te pie vecmāmiņas un viņas dzīvesbiedra, ko bērns sauca par vectētiņu, visbiežāk dzīvoja Justīne - toreiz, kad no ģimenes aizgāja mamma, kad tēvs strādāja ārzemēs un vēlāk kārtoja savu dzīvi.