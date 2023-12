No nākamā gada 1. janvāra atgriežas obligātais biodegvielas piejaukums 95. markas benzīnam un dīzeļdegvielai. Kādas būs degvielas cenas? Nozares asociācija prognozē, ka līdz ar to cenas pieaugs, bet atbildīgās ministrijas rīcībā nav informācijas par krasu degvielas cenu kāpumu.

1. janvārī spēku zaudē obligātā biopiejaukuma atcelšanas periods degvielai, kas, grozot 2000. gada 26. septembra noteikumus Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”, tika noteikts uz pusotru gadu - no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim. Turklāt, kā norāda Klimata un enerģētikas ministrija, termiņu atļaut nenodrošināt obligāto biodegvielas piejaukumu nav plānots pagarināt.

Līdz ar to no 1. janvāra visa gada garumā 95. klases benzīnam būs jāpievieno 10% bioetanols, bet no 1.aprīļa līdz 31. oktobrim dīzeļdegvielai - 7% biodegviela.