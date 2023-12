Izraudzīts LTV pagaidu valdes loceklis

Valdes loceklis programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Kaspars Odiņš ir atkāpies no LTV valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas no 2023.gada 22.oktobra, bet valdes locekle finanšu pārvaldības jautājumos Elīza Bērziņa ir atkāpusies no LTV valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas no 2023.gada 14.novembra.