Eiropas Savienības līderi dosies uz Pekinu ar vairākiem lūgumiem Sji Dzjiņpinam

Paredzams, ka no Sji atbildes būs atkarīgs, vai šīs 13 kompānijas tiks iekļautas Eiropas Savienības 12. sankciju paketē. Pagaidām pret tām nav noteiktas sankcijas, taču tas var mainīties, ja Ķīnas varasiestādes turpinās ļaut Eiropas preču reeksportu uz Krieviju.

Viens no sarunu tematiem Eiropas Savienības un Ķīnas sarunās būs Krievijas izvairīšanās no sankcijām, tomēr nav precizēts, par kādām tieši Ķīnas kompānijām tiek runāts. Pēc Eiropas Savienības vērtējuma, caur Ķīnu Krievijā nonāk 70% Eiropas preču, kuras ir liegts eksportēt. Tā rezultātā mikroshēmas un cita tehnoloģiskā produkcija, kas tiek izmantota bruņojumā, nonāk Krievijas rīcībā, kas to izmanto karā pret Ukrainu.