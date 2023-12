Noskaties ⟩ Ukraiņi piemuļķo krievus ar “Su-25” lidmašīnas maketu

Arī Čehijas militārais analītiķis Jakubs Janovskis, kurš raksta Nīderlandes atklātā avota izlūkošanas tīmekļa vietnei “Oryx”, uzskata, ka lidmašīna ir butaforija. “Apstiprināts, ka tas ir māneklis - diezgan labs māneklis, ko var atpazīt tikai tuvumā, jo atšķiras detaļas,” viņš raksta vietnē “X”, ievietojot īsta “SU-25” iznīcinātāja attēlu. Pirmā norāde, ka lidmašīna ir viltojums, ir pilota kabīne, stāsta Sergejs Maiers no ntv/RTL faktu pārbaudes komandas. “Pilota kabīnei ir nepareiza forma,” saka Janovskis. Turklāt spārns ap dzinēju skaidri atšķiras no “SU-25” spārna.

Janovskis no “Oryx” uzskata, ka spekulācijas par to, ka tā varētu būt veca lidmašīna, kas ir atjaunota, ir maz ticamas: “Struktūra tik daudzās vietās atšķiras no īstas “SU-25”, ka es uzskatu, ka tā ir paštaisīta manekena lidmašīna”. Tomēr joprojām nav skaidrs, ko Ukraina ar to vēlas panākt. Pēc Janovska domām, šādi mānekļi ir labs veids, kā panākt, lai Krievija izniekotu savu precīzi vadāmo tālākas darbības munīciju. Iepriekšējie ziņojumi par šādiem mānekļiem liecina, ka tie pat ir piesaistījuši uzbrukumus ar ballistiskajām raķetēm.