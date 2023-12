Maskavā sākušās masveida “lielgabalu gaļas” medības, ziņo BBC

Maskavā notiek vēl nepieredzēti reidi, kuros tiek meklēti potenciālie jauniesaucamie karavīri. Militārās komisijas galvaspilsētā masveidā organizē “vienas dienas iesaukumu”, nosūtot uz armiju cilvēkus ar smagām slimībām un jaunpienācējus no citiem reģioniem. Uz pilna mēroga karu Ukrainā no Krievijas vēl it kā nav nosūtīts neviens iesaucamais.