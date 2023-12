VIDEO ⟩ Iecienītā tirdzniecības centrā Rīgā apzagta kliente; cietusī vaino apsardzi un policiju bezdarbībā

Rīdziniece piektdienas vakarā kopā ar meitu pēc iepirkšanās katra nesa vairākus iepirkumu maisus ar ziemas āra drēbēm un iepirkumu maisiem. Ieejot pēdējā pieturvietā "The Body Shop" veikalā, pārdevēja laipni aicinājusi atsvabināt sevi no mantām un nolikt lielo iepirkumu maisu zem krēsla, pie izlietnes. Daudz nedomājot, ģimene piekritusi un tā arī izdarījusi. Kad dāvanas atrastas un pirkums apmaksāts, abas devušās ārā pa veikala durvīm un pamanījušas – no iepirkumu maisa pazudusi meitas rokassoma, ziņo raidījums.