Noskaties ⟩ Raidījums noskaidrojis interesantas detaļas par Mamikina pieņemšanu darbā Valsts darba inspekcijā

Pret Valsts darba inspekcijas direktoru Renāru Lūsi uzreiz pēc pirmā mēģinājuma Mamikinu atlaist bija uzsākta disciplinārlieta. Tajā secināts, ka viņš vadot iestādi un konkursa komisiju, pienākumus ir veicis nolaidīgi un nekvalitatīvi, diskreditējot ne tikai sevi, bet arī iestādi un valsti. Valsts interesēm esot nodarījis kaitējumu, tomēr tas nav atzīstams par būtisku. Pārkāpumam esot gadījuma raksturs un tas izdarīts aiz rupjas neuzmanības. Turklāt Lūsis pats pēc savas iniciatīvas esot novērsis disciplinārpārkāpuma sekas - atbrīvojis no darba darbinieku, kurš neatbilst amata prasībām. Par to visu Renārs Lūsis saņēmis rājienu. Viņš sodam nav piekritis, šogad februārī vērsies tiesā, bet viņa pieteikums noraidīts un 29.martā tas stājies spēkā. Tiesa gan šis izvērtējums notika vēl pirms Mamikina atjaunošanas darbā un nevērtējot faktu, ka viņam no valsts izmaksāti aptuveni 20 tūkstoši eiro.