Ķekavas novadā var pieteikties Ziemassvētku rotājumu konkursam

Ziemassvētku rotājumi tiks vērtēti piecās kategorijās - individuālās dzīvojamās mājas un to pagalmi, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoni, lodžijas un logi, uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu ēkas un to piegulošās teritorijas, uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu logi un skatlogi, kā arī kategorijā Ziemassvētku egle, kuras augstums ir no 2,7 metriem.