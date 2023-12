Uzņēmēju apsūdz par 374 liellopu izkrāpšanu

Noziedzīgie nodarījumi veikti no 2021.gada februāra līdz 2021.gada jūnijam.

Vīrietis no uzņēmējdarbības veicējiem Alūksnes, Balvu, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Līvānu, Varakļānu, Madonas, Gulbenes, Cēsu, Valmieras, Jēkabpils, Jelgavas, Dobeles, Tukuma, Talsu, Venstpils, Kuldīgas, Saldus, un Dienvidkurzemes novados izkrāpa kopumā 374 liellopus, no zemnieku saimniecības Kuldīgas novadā 28 siena ruļļus un no zemnieku saimniecības Jēkabpils novadā - 900 kilogramus kviešu graudu un sniegtos transporta pakalpojumus.