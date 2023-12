Kaviārs, zelts, gliemežu sekrēts. Mīti un patiesība par sejas maskām

Kā pareizi lietot plākšņu sejas masku?

Neatkarīgi no tā, ar kuru no iepriekšminētajiem labumiem vēlies pabarot savu sejas ādu, šeit ir daži ieteikumi, lai sejas maska sniegtu labāko rezultātu!

Lielākais mīts, kas valda par lokšņu maskām - jo ilgāk turēšu, jo mitrinātā āda! Svarīgi ievērot maskas turēšanas laiku, kas norādīts instrukcijā (parasti 10-20 minūtes). Ņem vērā! Lokšņu maskas atstāšana uz ilgāku laiku nekā norādīts patiesībā var iedarboties pretēji un to sausināt - tiklīdz mitrums pazūd no auduma, tas sāks "izvilkt" to no ādas.