ES ļaus saviem uzņēmumiem lauzt līgumus par Krievijas gāzes iepirkšanu

ES iestādes jau ir aicinājušas valstis un uzņēmumus atteikties no sašķidrinātās gāzes. Tagad Brisele plāno atļaut valstīm aizliegt importu no Krievijas un Baltkrievijas.

Tagad Eiropas Komisija cenšas pārliecināt valstis pilnībā pārtraukt Krievijas gāzes iepirkšanu un tām valstīm, kuras var atteikties no Krievijas gāzes, dod juridisku instrumentu, kā to darīt. ES dalībvalstis, “ja tas būs nepieciešams to drošības interesēs”, varēs “daļēji vai, ja tas ir pamatoti, pilnībā ierobežot” piekļuvi infrastruktūrai gāzes operatoriem no Krievijas un Baltkrievijas, teikts dokumentā.