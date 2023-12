Saistībā ar sistemātisku seksuālo uzmākšanos K.I.D. nometnē policija aicina atsaukties cietušās

Seksuālu vardarbību no kāda pasniedzēja jeb līdera puses pirms vairākiem gadiem KID nometnē piedzīvojusi Alinas Kurovas draudzene. Ilgu laiku ticējusi, ka tas bijis viens atsevišķs gadījums. Taču Barbaras ieraksts un sieviešu komentāri pie tā Alinu mudināja noskaidrot situācijas mērogu, apzinot cietušās. Secinājusi - tā bijusi kā sistēma.

"Es zinu par gadījumiem, kad meitenes mēģināja atklāti pateikt nē, bet vīrieši izmantoja fizisku spēku, lai turpinātu seksuālo aktu vai turpinātu kaut kā seksuāli izmantot šo meiteni. Un ir svarīgi saprast, ka pusaudži ne vienmēr var saprast, ka notiek vardarbība. Pieaugušiem vīriešiem ir ļoti daudz iespēju, kā manipulēt ar bērniem. Pastāv ļoti stingrs varas disbalanss," saka Alina, piebilstot, ka "vīriešiem ir ļoti daudz veidu, kā piespiest bērnu, darīt to, ko viņam vajag. Proti, klusēt, nepretoties. Un vispārīgi uzskatīt visu notikušo par normālu."

Latvijas Radio un portāla "Delfi" veiktais pētījums "Līdera apskāviens" atklāj liecības par to, kā divi KID nometnes līderi – Pāvels Nazarovs un Pāvels Vereteņņikovs seksuāli izmantojuši jauniešu organizācijas dalībnieces. Viena no meitenēm gadu pēc notikušā par to ziņojusi nometnes vadītājam Dmitrijam Bočarovam. Bet nekavējoša rīcība izpalikusi. Bočarovs interviju "de facto" nesniedz, uzskatot, ka viņam notikušais nav jākomentē.