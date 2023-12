Latvijas portreti ⟩ Uz palodzes maisiņā - Ukrainas zeme. Piecu bērnu māte patvērumu no kara atradusi Latvijā

Latvijā Olena ir ierīkojusi savu dārziņu, apmeklē dziedāšanas nodarbības, no džutas auklām pin somiņas, ir pilna laika mamma saviem bērniem, kuri no rītiem jāmodina, jāpavada un jāsagaida no skolas. Vecākais dēls ir atgriezies Ukrainā, vecākā meita skolu neapmeklē un reti pamet savu istabu, bet trīs jaunākie iet vietējā skolā un bērnudārzā. Istabā pie sienas un pie ieejas mājā ir Ukrainas karogi, bet uz virtuves palodzes plastmasas maisiņā Ukrainas zeme. To viņai no dzimtā Sofijivkas ciema Dņipropetrovskas apgabalā atveda vecākais dēls.