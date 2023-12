NOSKATIES ⟩ "Aiz priekškara": Krievija starp nacistisko Vāciju, krusta kariem un Vispasaules kalifātu

Savukārt domnīcas "Eirāzijas grupa" analītiķis Greims Tompsons izdevumam "Business Insider" ir norādījis, ka "tādas valstis kā Saūda Arābija un AAE uzturēs oportūnistiskas attiecības ar Krieviju, taču uzmanīsies, lai to ekonomiskās attiecības ar Maskavu nepārkāptu ASV sankcijas, ņemot vērā to, cik svarīgas joprojām ir to attiecības ar Vašingtonu".