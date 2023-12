Turklāt ģimenes ārstiem līdz šim bijis finansējums aizvietošanai atvaļinājuma laikā. Jaunajā valsts piedāvājumā arī tas neesot paredzēts, kas nozīmē to, ka ģimenes ārstam būs jāatsakās no atvaļinājuma naudas, lai samaksātu par darbu kolēģim, kas aizvietos atvaļinājuma laikā, skaidro Žīgurs. Līdzīgi arī finansējumu esot arī gadījumā, ja ārsts saslimst un ir nepieciešama aizvietošana. Slimības pabalstam par pirmajām deviņām dienām paredzēto naudu būs jāsamaksā aizvietotājam.

Žīgurs atzīst, ka ģimenes ārstam pienākumu kļūstot arvien vairāk, slimojot arī speciālisti, kas nozīmē to, ka viņu pacienti jāaprūpē ģimenes ārstam. Piemēram, Alūksnē ir saslimis vienīgais ķirurgs poliklīnikā, tādēļ pacienti, kam nepieciešama pārsiešana, nāk pie ģimenes ārsta. "Mums būtībā visu laiku ir jāstrādā arī par to mediķi, kura kādā brīdī nav. Turklāt tagad ģimenes ārstiem ir jānoformē dokumenti senioriem, ko iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, lai saņemtu sociālos pabalstus. Tas ir milzīgs apjoms dokumentu, kam nav nekāda sakara ar primāro veselības aprūpi. Kāds "gaišais prāts" ir izdomājis, ka ģimenes ārstam "E-veselībā" būs jāievada informācija ne tikai par vakcinācijas faktu, bet arī par to, ka cilvēks ir atteicies no vakcinācijas, lai gan viņš pats šo informāciju "E-veselībā" varētu norādīt," sūrojas ārsts.