Divkārt pieaudzis "Rīgas siltuma" apgrozījums

Savukārt patērētājiem no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.septembrim tika piegādāti 2,7 miljoni MWh siltumenerģijas, kas ir par 368 000 MWh jeb 12% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu. Vidējais siltumenerģijas realizācijas tarifs pagājušajā finanšu gadā bija 170,34 eiro par MWh, kas ir par 101,75 eiro par MWh vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā.

Pagājušajā finanšu gadā iepirkts 2,1 miljons MWh siltumenerģijas par 282 miljoniem eiro. "Rīgas siltums" siltumenerģiju iegādājās no AS "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2, kā arī no citiem tirgotājiem - SIA "Juglas jauda", SIA "Rīgas BioEnerģija", SIA "Rīgas enerģija", SIA "Eco Energy Riga" un SIA "Gren Rīga".