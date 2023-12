RNP turpina intensīvus jumtu tīrīšanas darbus no lāstekām un sniega savā pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Līdz šodienai ir notīrīti 463 jumti un karnīzes, daļa jumtu ir tīrīti vairāk nekā vienu reizi. Pastiprināti strādājot arī nedēļas nogalē, līdz nākamās nedēļas sākumam ir plānots notīrīt vēl 90 jumtus.

RNP aicina pievērst pastiprinātu uzmanību savai un līdzcilvēku drošībai, izvairīties no vietām, kur iespējama sniega un ledus krišana no jumtiem, nenovietot automašīnas vietās, kur iespēja sniega un ledus krišana. Iespēju robežās parūpēties par senioriem - tuviniekiem, kaimiņiem un līdzcilvēkiem, piemēram, atnesot iepirkumus no veikala vai palīdzot pārvietoties par slidenajām ietvēm un ceļiem, kā arī informēt par drošas pārvietošanās ieteikumiem.