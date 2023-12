Pabriks: Krievija ir uzlikusi savu ekonomiku uz kara sliedēm

Taujāts, vai Ukrainas un Moldovas aicināšana uz ES paplašināšanās sarunām varētu paātrināt, piemēram, Gruzijas un Armēnijas tiekšanos ES virzienā, Pabriks akcentēja, ka ES līderi ir nolēmuši piešķirt Gruzijai oficiālās kandidātvalsts statusu. Viņa ieskatā, lielāks spiediens būs no Balkāniem, jo, piemēram, Austrija iestājas par sarunu sākšanu ar Bosniju. Pēc Pabrika paustā, sākt sarunas ar Bosniju patlaban nav iespējams, jo tā neatrodas tādā situācijā, lai to varētu izdarīt. Viņš uzsvēra, ka Balkāni ir viena no tām vietām, kur var gaidīt arī iespējamas provokācijas no Krievijas puses, jo Balkāni vienmēr ir bijuši klasisks Krievijas ietekmes objekts.