Noskaties ⟩ Aukstā laikā neveras vilciena durvis, bet, kāpjot pa apledojušajiem pakāpieniem, var lauzt kaklu

“Bez Tabu” skatītāja no Krustpils, kura ik dienu jau sešus gadus brauc ar vilcienu uz darbu Rīgā, ievērojusi, ka, iestājoties aukstajam laikam, vilciena durvis piemeklē tehniskas ķibeles. Viņa skaidro, ka, no rīta pienākot dīzeļvilcienan no Zilupes, vagoniem durvis atveras vai nu daļēji vai neatveras vispār. Lai tiktu vagonā ir jāspraucas pa šauru spraudziņu. Visi pakāpieni esot klāti ar biezu, piemīdītu sniega kārtu vai pat apledojuši.