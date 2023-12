Ministrs: ģimenes ārstiem "nav iemesla dusmoties"

Runājot par daļas ģimenes ārstu neapmierinātību ar kopējā finansējuma samazināšanos, kā dēļ ir ticis draudēts no nākamā gada strādāt tikai četras dienas nedēļā, politiķis paziņoja, ka šie draudi pamatā nepiepildīšoties, jo vairāk nekā 90% ģimenes ārstu esot parakstījuši līgumus ar valsti, turklāt to skaits līdz gada beigām vēl varot pieaugt.

Kā iepriekš pārmeta Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas (LĢĀA) prezidente Alise Nicmane-Aišpure, ģimenes ārstu nozarē no 1.janvāra finansējums samazināsies par 13%, līdz ar to esot bažas, kā uzturēt prakses vietas un kādus pakalpojumus turpmāk sniegt pacientiem. Kopumā līdz gada izskaņai no valsts puses neesot tikusi īstenota neviena asociācijas prasība, neskaitot nelielu algas pieaugumu, kas ir vienāds visiem ārstiem Latvijā.