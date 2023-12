Ieplāno! Pirmajos Ziemassvētkos Rīgā notiks virkne pasākumu

No plkst.13 līdz 16, Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, notiks koncerts uz āra skatuves. Koncertā uzstāsies Anete Kozlovska, Kristaps Vanadziņš, kamerkoris "MoonBeams", Linda Naudiņa u. c.. Paredzēts tirdziņš, foto stūrītis, kafejnīca, labo domu un pateicību vieta klusumā, bet plkst.16 uz baznīcas pulksteņa vecās ciparnīcas tiks iedegta pirmā no 12 Svēto nakšu svecēm.