Banku analītiķi Latvijā pēc gada prognozē bezdarba līmeni virs 6%

"Reālā iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums nākamgad paātrināsies, bet kopējā naudas aprite augs lēnāk nekā šogad un tas pats par sevi ir svarīgs fakts, tas var pasliktināt finansiālo situāciju daļai uzņēmumu. Uzņēmumi negūst tiešu labumu no tā, ka to darbiniekiem straujāk aug pirktspēja, bet pāreja no augstas uz ļoti nelielu vai nekādu inflāciju daudziem var būt finansiāli traumatiska," sacīja Strautiņš.