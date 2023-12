Nākamgad Latvijā biežāk būs redzamas ziemeļblāzmas

2024.gads būs labvēlīgs Jupitera un Marsa novērojumiem. 14.augustā būs novērojama planētu konfigurācija, kad planētas atradīsies viena otrai blakus. Tikmēr no Zemes redzamo visspožāko planētu Veneru varēs novērot tikai gada sākumā rīta stundās un gada izskaņā vakaros. Saulei tuvāko planētu Merkuru vakaros varēs novērot ap 25.martu, bet labākā rīta redzamība gaidāma ap 5.septembri. Saturnu no jūlija varēs redzēt nakts otrajā pusē, septembrī un oktobrī tas būs redzams visu nakti, bet no novembra līdz gada beigām - vakaros.