2023. gada nozīmīgākie notikumi OCTA nozarē

Lai stingrāk kontrolētu iespēju izsniegt OCTA polises transportlīdzekļiem ar neskaidru statusu attiecībā uz to piederību Latvijas Republikā, no šī gada 1.aprīļa tika veiktas izmaiņas OCTA informācijas sistēmā, un pie apdrošinātājiem vairs nav iespēju nopirkt OCTA transportlīdzekļu īpašniekiem, kas noņēmuši spēkratu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no tās, bet likumā noteikto dienu laikā nav to izdarījuši un nav atjaunojuši to uzskaitē.