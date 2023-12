Augstākā tiesa: Konkurences padome drīkst izņemt fizisko personu datus no elektroniskās informācijas nesējiem

Augstākā tiesa (AT) atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2020. gada 13. maija spriedumu, ar kuru nostiprina Konkurences padomes (KP) pienākumu dzēst no datu nesējiem pieteicēja personas datus, bet noraida pieteicēja personas datu apstrādes atzīšanu par prettiesisku, apstiprināja AT.