Omega-3 taukskābju loma pēcdzemdību depresijas profilaksē

Esot līdzās un atbalstot sievietes grūtniecības maratonu, Möller′s ir sagatavojis Mātes pasi, ar kuras palīdzību izglīto sievietes par pēcdzemdību depresiju, Omega-3 taukskābju nozīmi tās novēršanā un mazuļa normālas attīstības veicināšanā, kā arī dalās ar sievietes labsajūtas ieteikumiem, ko sagatavojusi vairāku grāmatu autore un raidījumu vadītāja Gundega Roze.

Uztura bagātinātājs.

UZTURA BAGĀTINĀTAJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU!

1Maria Wik Markhus , Siv Skotheim,et al. Low Omega-3 Index in Pregnancy Is a Possible Biological Risk Factor for Postpartum Depression. Published: July 3, 2013

2Beth Levant. N-3 (Omega-3) Fatty Acids in Postpartum Depression: Implications for Prevention and Treatment. Depress Res Treat. 2011; 2011: 467349.

3Mei-Chi Hsu , Chia-Yi Tung ,et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation in prevention and treatment of maternal depression: Putative mechanism and recommendation. Review J Affect Disord. . 2018 Oct 1;238:47-61.

4Jaclyn M Coletta, MD, Stacey J Bell, et al. Omega-3 Fatty Acids and Pregnancy. Rev Obstet Gynecol. 2010 Fall; 3(4): 163–171.