Starp Jēkabpili un Varakļāniem sāks kontrolēt vinjetes iegādi

Līdz ar to kopumā valsts ceļu tīklā vinjetes iegāde tiks kontrolēta jau 19 posmos. Ar meteostaciju kamerām kontrole tiek veikta četros posmos:

Tāpat vinjetes kontrole tiek veikta 15 vidējā ātruma kontroles posmos. Par to vairāk informācijas šeit .

Autoceļu lietošanas nodeva jeb vinjete ir maksa par Latvijas galveno un reģionālo autoceļu izmantošanu, lai veicinātu to uzturēšanu un attīstību, kā arī, lai veicinātu videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu. Nodevu maksā par valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to šķērsošanu krustojumos un lietošanu apdzīvotās vietās) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem, un kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem.