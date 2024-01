Kozlovskis sola mērenāku pasu izsniegšanas izmaksu pieaugumu

Komisijas sēdē bija plānots vērtēt opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) pieprasījumu iekšlietu ministram par plānoto pasu izsniegšanas maksas dubultošanos no 30 uz 60 eiro, taču komisijā nebija kvoruma, tāpēc par to spriedīs nākamajā trešdienā, 10.janvārī.