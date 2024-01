Rasene un Akacis! Izraudzīti vārdi jūras ērgļiem, kuru ikdienai ikviens var sekot līdzi tiešraidē

Patlaban ligzda jau tiek gatavota nākamajai ligzdošanas sezonai, tā tiek pušķota ar skuju koku zariem. Abi pieaugušie putni, ko šajā laikā var redzēt ligzdā, ir negredzenoti, līdz ar to šo ērgļu izcelsme un precīzs vecums nav zināms. Ligzdas iemītniekiem vēl nav doti vārdi, līdz ar to skatītājiem ir iespējas piešķirt jūras ērgļiem skanīgus vārdus.

Populārākā no visām putnu tiešraidēm ir pārraide no jūras ērgļu ligzdas Durbē. Tur šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, pavasaris bija mierīgs - 8.martā mātīte Milda izdēja pirmo olu, kam sekoja vēl divas, aprīļa vidū izšķīlās divi mazuļi, kurus Milda un tēviņš Voldis nodrošināja ar kārtīgu barības daudzumu. 4.maijā viens no jaunajiem putniem aizķēzīja kameras lēcu, līdz ar to putnu izaugšanai skatītāji varēja sekot tikai pēc skaņas. Oktobra sākumā spēcīgā vēja dēļ Durbes jūras ērgļu ligzda no egles nokrita un patlaban tās atjaunošanu jūras ērgļi nav sākuši.