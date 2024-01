Rūpes par sejas ādu pēc svētkiem – kā veikt sejas ādas attīrīšanu un pabarošanu?

“Ilgas stundas ar noturīga grima kārtu, negulēta svētku nakts, dehidratācija – tie ir vien daži no aspektiem, kādēļ pēcsvētku periodā sejas āda var izskatīties sagurusi un ir pelnījusi īpašas rūpes, lai atjaunotu tās vitalitāti. Sejas un kakla ādas attīrīšana šķiet pavisam vienkārša un ikdienā ierasta lieta, tomēr joprojām nereti to dara nepietiekami vai nepareizi. Būtiski ir izmantot savas ādas tipam piemērotus attīrīšanas līdzekļus un ievērot noteiktus soļus, citādāk var ne vien nepanākt iecerēto efektu, bet pat paātrināt ādas novecošanu. Piemēram, klājot ādai tik vērtīgos krēmus, maskas, serumus un citus līdzekļus uz nepietiekami attīrītas ādas virsmas, to efektivitāte zūd, jo tie nespēj izkļūt cauri neattīrītajai ādas virskārtai un veikt ādas atjaunošanu,” stāsta Apotheka kosmētikas konsultante Arta Bogdānova.

Sejas āda jāattīra divas reizes dienā – no rīta un vakarā, neatkarīgi no tā, vai un cik daudz todien lietots dekoratīvās kosmētikas, jo šī procesa laikā āda tiek attīrīta ne vien no grima, bet arī no atmirušajām raga kārtiņas šūnām, tauku sekrēta, putekļiem un citiem netīrumiem. Konsultante atgādina, ka šim rituālam nav izņēmumu – arī atgriežoties mājās vēlu naktī pēc svētku svinībām, nedrīkst doties pie miera ar nenoņemtu kosmētiku un neattīrītu sejas ādu. Ādas attīrīšana sastāv no vairākiem svarīgiem soļiem: