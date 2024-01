SEPLP: Latvijas Radio publiskā vēstule satur nepatiesu informāciju

Arodbiedrība pārmet SEPLP iespējamu Latvijas Radio saturiskās un redakcionālās daudzveidības un medija identitātes nivelēšanu, kā arī to, ka mediju uzraugam neesot nedz plāna prognozējamam sabiedriskā medija finansējumam, nedz tam, kā varētu realizēties ideja par vienu apvienotā medija ēku.

Mediju uzraugs, atbildot uz pārmetumiem, norāda, ka, saskaņā ar valdības lēmumu, sabiedrisko mediju finansējums no 2024. līdz 2026.gadam sasniegs apjomu, kas ir līdzvērtīgs 0,12 procentiem no katra gada prognozētā iekšzemes kopprodukta, pretstatā 0,09 procentiem šobrīd. "Līdz ar to SEPLP uzskata, ka ir nodrošināts minimālais nepieciešamais budžeta apjoms, lai virzītos uz priekšu ar vienota sabiedrisko mediju uzņēmuma izveidošanu," uzsver SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis.