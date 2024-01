Valainis: Valsts naftas produktu drošības rezerves paredzēts 100% apjomā uzglabāt Latvijas teritorijā

Savukārt pēc jaunā modeļa SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor") šogad izsludinās iepirkumu, kurā plānots iegādāties 71 238 tonnas jeb 20% no kopējā nepieciešamā apjoma, un plānotās izmaksas ir 72 miljoni eiro.

Valainis uzsvēra, ka no 2026.gada jaunā modeļa izmaksas kļūs ievērojami zemākas, bet no 2028.gada būs jāmaksā tikai 100% valsts īpašumā esošo naftas produktu drošības rezervju uzturēšanas izmaksas.

EM norāda, ka drošības rezervēs pastāvīgi uzturams naftas krājumu apjoms, kas atbilst vismaz dienas vidējā tīrā importa daudzumiem 90 dienu laikā vai arī dienas vidējam iekšzemes patēriņam 61 dienai atkarībā no tā, kurš no abiem daudzumiem ir lielāks.

Minētā kārtība paredz minimālo drošības rezervju apjomu, no kā izriet Centrālās krājumu uzturēšanas struktūras (CKUS) tiesības veidot un uzturēt drošības rezerves arī lielākā apjomā.

No 2024.gada 1.janvāra SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor") no Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārņem CKUS funkcijas. Vienlaikus paralēli šim noteikumu projektam virzīts likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā", ar kuru no 2024.gada 1.janvāra tiek ieviests jaunais drošības rezervju pārvaldības modelis.