Gudrāk par viedierīcēm! Prasmju ceļvedis nākotnes darba tirgum

Reaģējot uz profesionālo iemaņu dažādību un pieprasījumu darba tirgū, LU VUMC šobrīd izveidotas jau vairāk nekā 160 profesionālās pilnveides programmas. VUMC apkopotā statistika rāda, ka lielākā interese par profesionālo pilnveidi Latvijā ir sievietēm: 72,5% VUMC apmācāmo ir sievietes, visbiežāk vecumā no 25-44 gadiem. Savukārt tālākizglītības kursus biežāk izvēlas uzņēmumu darbinieki (45% no apmācāmo skaita), kā arī aktīvi jaunas prasmes apgūst pašnodarbinātas personas, kas veido 11,63% no kopējā apmācāmo skaita. Pamatā prasmes pilnveidot vēlas aktīvi karjeras cilvēki, kas apzinās izaugsmes nepieciešamību. Teju trešdaļa apmācāmo LU VUMC ir dažāda līmeņa vadītāji.