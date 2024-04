Alianse: Reto slimību pacienti Latvijā šogad ārstēšanas iespēju paplašināšanai ir saņēmuši apaļu nulli

Kā norāda Latvijas Reto slimību alianse , reto slimību pacienti prasīto 19 miljonu eiro vietā šogad ārstēšanas iespēju paplašināšanai ir saņēmuši apaļu nulli. Par to liecinot Ministru kabineta apstiprinātais Veselības ministrijas informatīvais ziņojums "Par kompensējamo medikamentu pieejamības uzlabošanas nodrošināšanu 2024. gadam un turpmākajiem gadiem".

"Reto slimību pacientiem Veselības ministrijas informatīvajam ziņojumam ir nulles vērtība, jo šogad netiks paplašinātas mūsu pacientu ārstēšanas iespējas un liela daļa cilvēku būs bez terapijas dzīvības funkciju nodrošināšanai. Šobrīd lielākā daļa Kompensējamo zāļu R sarakstā esošo medikamentu ir autorizēti Eiropas Zāļu aģentūrā laika posmā no 1997. līdz 2013.gadam. Vecāki par 10 gadiem R sarakstā ir 16 medikamenti, savukārt 9 medikamenti ir autorizēti Eiropā laika posmā no 2014. līdz 2024.gadam. Tikai divām diagnozēm R sarakstā ir zāles, kas reģistrētas pēdējo pāris gadu laikā. Tātad, nav runa par absolūti inovatīvām lietām, kas gaida savu kārtu, lai tās iekļautu R sarakstā. Mēs joprojām cīnāmies par to, kas jau vairākus gadus ir pieejams citur Eiropā. Uzskatu, ka mūsu valstij ir jānodrošina efektīva ārstēšana un jāiekļauj R sarakstā jau izvērtētas un par izmaksu efektīvām atzītas zāles, lai galu galā gan bērniem, gan pieaugušajiem ar retām slimībām ir nodrošināta atbilstoša veselības aprūpe," norāda Reto slimību alianses valdes locekle Ieva Plūme.