Pēc svētku skumjas un fizisks nogurums: Kā atgūties?

“Pēcsvētku skumjas, pēcatvaļinājuma sindroms – tie ir daži no terminiem, kā mēdz apzīmēt īslaicīgu nomāktību, kas var sekot svētku laika piesātinātībai un augstajam emocionālajam pacēlumam. Lai gan svētku periods ierasti saistās ar prieku, tomēr tas ir arī intensīvs laiks, kas no mums daudz prasa kā emocionāli un fiziski, tā arī finansiāli. Tas viss var sekmēt emocionālus pārdzīvojumus un pastiprināti tērēt mūsu iekšējos resursus. Mazāk miega, vairāk stresa, lielāks enerģijas patēriņš – tā rezultātā var būt nojucis ikdienas režīms, kurā pratām organismu nodrošināt ar nepieciešamajām uzturvielām, vitamīniem un minerālvielām. Mazinoties fiziskajām un mentālajām spējām, dažādiem iekšējiem vai ārējiem faktoriem ir vieglāk mūs izsist no līdzsvara,” stāsta Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.